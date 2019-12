Utolérte a Terminátort is a bólyi Mr. Universum

A Mr. Universum a testépítésben rangosabb verseny a világbajnokságnál, erre nem lehet csak úgy jelentkezni, hanem kvalifikálni kell rá.

Major Zsolt (40) nyolcadszor indult és ötödször nyert, ezzel beérte a később világhírű filmsztárrá és kaliforniai kormányzóvá vált osztrák Arnold Schwarzeneggert. Major korábban 2011-ben, 2013-ban, 2014-ben, továbbá 2016-ban győzött és kétszer volt ezüstérmes. Most kategóriájában, a 172 centiméternél alacsonyabbaknál lett első. A versenyt Hamburgban rendezték, jövőre Luxemburg­ban lesz. A mostaniban délelőtt a selejtezőket tartották, az esti döntőbe a legjobb hat jutott valamennyi kategóriában. A fináléban 12 nemzetközi bíró pontozása alapján alakult ki a végső sorrend. Majoron kívül több magyar induló is volt Németországban, közülük még kettő lett aranyérmes egy-egy másik mezőnyben.

– A hamburgi diadalom után már Budapesten a hosszú diéta után vétkezhettem, a párommal, Molnár Alexandrával az egyik fővárosi étteremben párolt szarvashússal, harcsapörkölttel és édességgel ünnepeltem – meséli a sportágában négyszeres világbajnok és immár ötszörös Mr. Universum bólyi test­építő, aki 2014-ben és 2016-ban a Kanári-szigeteken elhódította a Világbajnokok Éjszakája elnevezésű pénzdíjas viadal első díját is. – Hamburg után egy kicsit kiengedtem, egy hét alatt öt kilót felszedtem, most 93 vagyok. De ez nem lesz így sokáig, újra elkezdtem edzeni, már hiányzott a mozgás. Aztán ott van a házfelújítás is, ami fizikai munkával jár. Azzal is lehet fogyni.