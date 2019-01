Víz alatt folytatják Sala keresését

A keresést múlt csütörtökön befejezettnek nyilvánították, de utóbb a francia partok közelében két ülőpárnát találtak, amelyek vélhetően a gépről származnak.

A légi baleseteket vizsgáló brit szervezet (AAIB) szerdán közölte, hogy

„Az első vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy ezek vélhetően az eltűnt repülőgépről származnak” – tudatta közleményben az AAIB.

A szakemberek azt tervezik, hogy

Az időjárási viszonyok miatt azonban

A rendelkezésre álló adatok alapján 13 négyzetkilométernyi területet vizsgálnak majd át.

The Air Accidents Investigation Branch have been advised by their French counterparts that seat cushions believed to be from the missing aircraft carrying Emiliano Sala have been found on a beach. https://t.co/iQnIb1eATe pic.twitter.com/IqNlwQasgo

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2019