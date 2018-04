Talán a legöregebb somogyi labdarúgó-szurkolók sem emlékeznek arra, hogy volt-e hasonló esetre példa: a mennyei megyei I. osztályú bajnokság első két tavaszi fordulóját el kellett halasztani a márciusi tél miatt, de voltak csapatok, amelyek még rá egy hétre sem tudtak játszani, olyan rossz állapotban volt a pályájuk. Mivel az MLSZ rendelkezése alapján a bajnoki pontvadászatoknak június 3-áig be kell fejeződniük, állami ünnepen pedig nem lehet játszani, így a pótlásra maradt a május 1-je és a május 16-i szerda; utóbbi napon 18 órakor kezdik majd a meccseket.

Logikus döntés, ám a fonyódiak – akik amúgy otthon játszanak – mégsem ugráltak örömükben. Ne találgassanak, mert úgysem jönnének rá a miértre, de azért mi segítünk.

Somogyban már amolyan néphagyomány, hogy a munka ünnepén ezrek szállnak Fonyódon hajóra, hogy aztán a túloldalon bevegyék Badacsonyt. Amennyire kihal ezen a jeles napon Fonyód, olyannyira megtelik Badacsony – pontosabban az ottani éttermek, vendéglátóhelyek és pincék.

A badacsonyi bornak nincsen párja – mondják, akik már kóstolták, s miért pont a fonyódi focisták jelentenék a kivételt?

– Bő a keretünk, de most mégsem azon agyalok, hogy milyen hadrendben küldjem fel a csapatomat a bajnok Lelle elleni szomszédvári rangadóra, hanem hogy ki lesz az a tizenegy, aki játszani fog… – kesergett Deme Norbert, az egykori szép emlékű Stadler FC csapatával az NB I-et is megjárt Fonyód játékosedzője. – A nagyok előtt lesz az ifimeccs; ott talán még nehezebb lesz összeverbuválni 11 hadra fogható embert.

Hiába na, amatőr csapatról van szó, ahol nem a pénz beszél. Így aztán szomszédvári rangadó ide vagy oda, felülírja azt az évenkénti szokásos badacsonyi (bor)túra.

Természetesen a lellei egylet tagjai között is akadnak, akik ilyentájt Badacsonyt szokták megcélozni, ám most más a helyzet. Címvédőként lépnek pályára, s nagyon is komolyan veszik a fonyódi fellépést. Hogy megvédjék a bajnoki elsőségüket, arra ugyan egyre kevesebb az esély, de mégis hátha…

A Balatonlelle elleni május 1-jei derbit a Magyaregres elleni, szintén hazai bajnoki vezeti fel Fonyódon. Ezt már pénteken letudják, ami igencsak szokatlan a megyében. Nincsenek sokan az egresiek, a játékosaik egy része pedig egyenruhás. S mivel a hétvégén három határvadász(uka)t is a határra rendeltek, így nehezen tudtak volna csak kiállni. Fair play díjas cselekedet; erre legalább lehet koccintani Badacsonyban…