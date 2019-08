Egy magyar zenekar is fellép a világ legnagyobb Beatles fesztiválján

View this post on Instagram

Üdv minden Beatles rajongónak a Cavern Club Liverpool elől. 🎼🎸🎤❤️ #cavern #liverpool #caverclub #beatles #beatlesmania #beatleslove #beatlestribute #thebits #mathewstreet #beatleweek #ibw2019 #beatlesfestival #instamood #instagood #instadaily #hellofromliverpool @cavernliverpool @internationalbeatleweek