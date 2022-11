Amikor napjaink pécsi „nagy öregjei” visszasírják az ifjúságot, akkor két hely mindig előkerül a nosztalgiázáskor: a Nádor és a Pátria Szálló. Mert bármily furcsa is a mai ifjúságnak, de volt idő – úgy negyven esztendővel ezelőttről van szó – amikor csak ezeken az exkluzív helyeken lehetett az éjszakába vidám hangulatban belekiabálni.

A Pátria számomra azért is emlékezetes, mert az ezredfordulón itt a különböző pártállású baranyai honatyák rendszeresen megvendégelték az újságírókat, miközben a kötetlen találkozókon bármit kérdezhettünk tőlük a helyi és országos események menetéről, állásáról (azt gondolom ezt a hagyományt napjainkban is érdemes lenne feltámasztani). Ezért is döbbentes, hogy ez a két kiemelt hely évek óta zárva van és romokban hever, esély sincs rá, hogy élő pécsi tablóként újra összetalálkozzanak itt a város művészei, hírességei, politikusai.