Minden lehetőséget ki kell használni a turisztikai célpontok fejlesztésére, hiszen most is tapasztaljuk, hogy – még a kirándulószezonon kívül is – egy-egy napsütéses téli napon, vagy egy havas délutánon, hétvégéken rengetegen kirándulnak arra, és lehet, hogy a pécsiek már megbarátkoztak a kihasználatlan épület sorsával, de a hozzánk érkező turistákban egészen biztosan csalódottságot kelt, hogy nincs egy kiszolgálóépület, egy látogatóközpont, vagy egy közösségi tér, ahol megpihenhetnek, vagy eltölthetnek egy kellemes órácskát. Ehelyett csak a lezárt építési terület csúfítja el a Misina-tetőt. Remélhetőleg most már tényleg nem sokáig!