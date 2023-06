Az állatokról való gondoskodás szeretete minden gyerekben benne van. Aztán idővel vagy kineveljük, vagy felerősítjük ezt. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy állatkertbe minden gyerek szeret járni. A gyerekek imádják az állatkertet, van kedvenc állatfajuk, és érdekli őket az is, hogy az ott dolgozók hogyan gondozzák azokat nap mint nap. Erre legjobban a nyári táborban kapják meg a választ, hiszen ott látják is, hogy mit kell értük tenni nap mint nap, vagy akár óráról órára. Eloszlatják azt a tévhitet is, hogy itt az állatok ingerszegény, nyomorúságos környezetben élnek, hiszen amelyik állatnak szüksége van a tanulásra vagy a játékra, az megkapja azt is. Törődnek velük, és ezt a foglalkozást próbálják megosztani az állatkerti dolgozók a gyerekekkel is.