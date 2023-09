Ezen alkalmaknak megvan a maga ünnepi, felfokozott hangulata, én viszont azokat a „hétköznapi” eseményeket is nagyon jó ötletnek tartom, amikor a generációk találkozására kerül sor. Amikor egy közösségi programon az idősek megmutatják a régi mesterségeket, szokásokat a legfiatalabb korosztálynak. Az óvodások és a kis­iskolások figyelme ilyenkor még nagyon érdeklődő, és egy olyan tiszteletet alapoz meg a fiatalokban az idősek iránt, ami a későbbiekben is megmarad. Az idős, vagy ahogy egyszer az egyik polgármester fogalmazott: „a régebb óta fiatal lakosok” nagy tudással és tapasztalattal rendelkeznek, amit ha megosztanak a fiatalokkal, azok akkor örömmel hasznosítják az információkat.

Munkatársaimmal gyakran járunk olyan falvakba, városokba is, ahol az idős korosztály aktív részese a helyi közösségi életnek, a nyugdíjasklub tagjai a rendezvényeken segítenek, sütnek, főznek, szervezkednek, nélkülük nem lenne sikeres a program. Ezt a tevékenységet a helyiek is megköszönik nekik, de mi is mindig örömmel adunk hírt róla, a híradáson túl ezzel mi is kifejezhetjük tiszteletünket az ő munkájuk iránt.