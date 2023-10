Azért a legkézenfekvőbb és legegyszerűbb megoldás mégiscsak az, ha biztosítjuk, hogy a kutya ne tudjon kiszökni, emellett ne érje el a postás karját, miközben a postaládához, vagy a csengőhöz nyúl. Hiszen egy-egy sérülés hetekig tartó gyógyulással, a munkából való kieséssel is járhat. Reméljük, hogy szűkebb hazánkban sokan megértik, hogy miért van szükség arra, hogy ezeknek az egyszerű kéréseknek eleget tegyünk. S bár általánosságban mostanában nem vagyunk elégedettek a posta által nyújtott szolgáltatásokkal, hozott intézkedéseivel, azért ez más ügy. Itt világos az üzenet, amit meg kell értenünk, és be is kell tartanunk.