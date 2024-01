Tény, hogy a „pálesz” ízes magyar kifejezés és igaz ez a tartalmára is. Van hol a szaké megy, másutt a whiskey vagy a vodka, nekünk viszont pálinkánk van, egy valamirevaló hazai félalkoholista erre nyalja meg legalábbis az üveg száját. Az már csak részletkérdés, hogy fütyülős barack, vagy szatmári szilva, sőt az ágyas jelzőről sem a feleség megcsalása ugrik be a kocsmák lelkes látogatójának. Pálinka nélkül lehet élni, de azért egy ilyen világ hagyna némi vákuumot maga után. Mert például milyen az a disznóvágás, ahol a hajnali hidegben az emberek nem egy stampedli kisüstivel indítják a munkát?

Tudni kell azt is, hogy ma már a házilag eszkábált kifőzdék réz íze eltűnt a nemes nedűből, a cefre pedig többnyire olyan tiszta gyümölcsöktől erjed, hogy akár kozmetikumként is használhatnánk. A pálinka tehát nemzeti kinccsé vált, mert ott vannak benne őseink hagyományai és a modern technika vívmányai. No és tökéletesen illik rá a magyaros pántlika is.