A számok valóban elgondolkodtatóak, de egy régi mondás szerint amit nyer a réven, azt elveszíti a vámon. Ráadásul a helyi városvezetést se a döntés előtt, se utána nem kereste meg a Volánbusz, miközben sok felháborodott ember pont a helyhatóságtól várja a helyzet megoldását. Ők, érthető módon lépéseket ígértek az ügyben. Az előrelátó üzletpolitika egyik fő sajátossága, hogy kiemelten figyel ügyfelei igényeire. A közösségi közlekedésben, annak távolsági változatában főként az idősekére. Arról nem is beszélve, hogy a harkányi gyógyfürdő messze az ország más régióiból, sőt a szomszédos államokból is vonzza a vendéget. Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kijelentsük, szinte biztos, hogy ők is hiányolni fogják ezt a szolgáltatást.