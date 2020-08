A Pécsi Szelet fesztiválon a megye éttermei mutatkoztak be

A finom falatokról és a hűsítő italokról szólt minden a hétvégén a pécsi Káptalan utcában. A Múzeum Utca Plusz programsorozat keretében rendezték meg szombaton és vasárnap a Pécsi Szelet Gourmet Pikniket, amelyen mi is megkóstoltuk a baranyai éttermek finomságait.

Megtelt élettel a belváros szombat este, érződött, hogy az elmúlt hónapok után már mindenkinek hiányzott egy kis fesztiválozás. Talán az a legjobb, amikor a kikapcsolódást finom falatokkal is össze lehet kötni, a Pécsi Szelet Gourmet Pikniknek pedig pont ez volt a lényege. A megye legjobb éttermei, borászatai és termelői foglalták el a Káptalan utcát két napra, így bárki kedvére válogathatott a széles kínálatból.

A standok délután négykor nyitottak, és nagyjából kilenc óráig várták a vendégeket. Nem is hiába, mert rengetegen voltak, nyolc óra magasságában kis túlzással már alig lehetett lépni. Igazi illatkavalkád fogadta az arra járókat, az egyik helyen a cigánypecsenye sült, a mellette lévő bódéban halat raktak a tűzre, pár méterrel arrébb pedig a hamburger fűszeres aromája szállt a levegőbe. A kérdés tehát az volt, hogy ebből a sok finomságból mit kóstoljunk meg először.

Egy komplett menüsort is össze lehetett állítani a fogásokból: előételnek jöhetett a sajtválogatás, a zöldséges bruschetta – avagy pirított kenyérszelet –, a merészebbek pedig a kovászos uborka-krémlevesből kérhettek egy tányérral. Főételek készültek marhából és halból is, desszertnek pedig választhattunk például a kézműves csoki, a túrógombóc és a fagylalt között. Mi azért nem voltunk ennyire nagyétkűek, de egy hamburgert megkóstoltunk fűszeres burgonyával, és nem csalódtunk. Pontosan olyan volt, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, a buci ropogós, a húspogácsa kellemes ízű és szaftos, a szósz pedig kellően pikáns. Az egyetlen probléma a mérete volt – túl kicsire sikerült –, de úgy gondoltuk, nem álljuk végig még egyszer a sort, hogy repetázzunk belőle. Inkább ittunk egy fröccsöt a Pécsi borvidék legjobb nedűiből, hogy felfrissüljünk ezen a meleg nyárestén, miközben különleges fényjáték festette meg a Káptalan utca fáit és épületeit.

A gyermekeknek is készültek programokkal, kitelepült a Pécsi Pagony számos játékkal, a Vasarely-udvarban pedig kreatív foglalkozásokon lehetett részt venni. Este a Pécsi Origami Kör várta az érdeklődőket, világító szentjánosbogár-kitűzőt készíthettünk velük, de az olyan népszerű volt, hogy hamar elfogytak az alapanyagok. A későn érkezők így ugró szöcskét és pillangót hajtogathattak, nekünk is ez jutott, de az alkotás örömét azért így is élveztük. A Pécsi Szelet vasárnap is hasonlóan gazdag kínálattal folytatódott, a Múzeum Utca Plusz rendezvényei pedig augusztus 16-ig zajlanak folyamatosan.