A bélyeggyűjtés sokszínűségét mutatja be a pécsi szervezet

Száz éve gyűjtik szervezetten a bélyegeket Pécsen, ezt a helyi szervezet egy különleges bemutatóval ünnepelte. A kör tagjaitól sok érdekességet megtudtunk a tárlatról, de elárulták, van-e jövője a bélyeggyűjtésnek.

A bélyeggyűjtés teljes palettáját lehetetlen lenne reprezentálni egy bemutatón, olyan szerteágazó tevékenységről van szó. A pécsi Postapalotában is csak egy kis szeletét láthatjuk a városi bélyeggyűjtő kör bemutatóján. Vannak bélyegek a zene és az űrkutatás témájában, hibásan nyomott bélyegek, ragjegyek is.

– Olyan extrém levelek is helyet kaptak a kiállításon, mint például egy söralátét, pezsgős címke vagy smirgli, amiket kézbesített is a posta – tudtuk meg Ihárosi Sándortól, a Pécs Városi Bélyeggyűjtő Kör megyei küldöttjétől.

A pécsi szervezett bélyeggyűjtés száz éves múltra tekint vissza, a körben jelenleg 32-en vannak, az országban pedig 1500-an. Maga a tevékenység azonban sokkal régebbi, igazából az első bélyegek megjelenése után el is kezdték gyűjteni azokat. A kérdés az, hogy a jövőben mi várható.

– Meggyőződésem, hogy él az az ember, aki megéri a bélyeg megszűnését – mondta Ihárosi Sándor. – A bélyegforgalom mára a töredékére esett vissza.

Most azonban nagy az érdeklődés a bélyegek iránt, az árveréseken is rengetegen vannak, ahol olykor igazi ritkaságok is felbukkannak – ezeknek persze az árát is megkérik. A legdrágább magyar bélyegek egy 1867-es sorozatból származnak, amelyeken nem a színezésnek megfelelő értékek szerepelnek. Két levél ismert, amelyen rajta vannak ezek a bélyegek. Az egyik 1997-ben tízmillió forintos kikiáltási árral indult egy árverésen, végül 41 millió forintért vitték el. A párját 2004-ben, átszámítva 120 millió forintért vették meg Svájcban.

Nem minden bélyegért kell milliókat fizetni, de egy-egy ritkább példány bizony sokba kerülhet. Aki tehát belevágna a gyűjtésbe, erre figyeljen. Előzetesen pedig rengeteg ismeret­anyagot kell szereznie a bélyegekről.