Szabó András Csuti neve az utóbbi időben főleg a Dancing with the Stars kapcsán merült fel, hiszen az ismert üzletember is ringbe szállt a győzelemért - írja a Ripost.

Versenyszelleme miatt ugyan nem örült neki, hogy kiesett, az azonban vigasztalta, hogy így ismét több időt tölthet gyönyörű szerelmével, Sudár Biankával, akivel nemrég még egy esküvői ruhás fotósorozatot is megosztottak.

A legszebb ajándék az egész világon

Csutinak így természetesen kedvese mellett Kulcsár Edinával közös gyermekeire is több ideje jut, ennek apropóján most meg is osztott egy érzelmes posztot 5 éves kisfia, Medox kapcsán. Az édesapa egy rajzot mutatott meg, amelyet kisfia készített neki.

Amióta apa vagyok, egy ilyen rajzról álmodtam. Medike ma az oviban rajzolni szeretett volna, és ezt készítette nekem! Eleve a tudat, hogy ő nekem szeretne készíteni valamit, miközben mindenki más játszik, már attól halálra bőgtem magam, de hogy egymás kezét fogva Ő, Nina és én szerepelünk rajta, az számomra a legszebb ajándék az egész világon!

– írta a fotóhoz az üzletember.