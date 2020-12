Nem voltak elég alaposak az autómosók – panaszkodik olvasónk

Komolyabb belső tisztítást akartam eszközölni a közelmúltban a gépkocsimon – olvasható a levélben.

Találtam is a megyeszékhelyen egy olyan autómosót, ami vállalta ezt, ráadásul extra módon. Igaz, hogy extra áron is, de úgy gondoltam, egyszer azért indokolt. Több szolgáltatás közül választhattam, én az alábbit kértem: porszívózás, portalanítás, belső műanyag általános tisztítása és ápolása, ablak tisztítása, gumiszőnyegmosás – mindezt 3490 forintért. Ezek után megbeszélt időre oda is vittem a kocsit, és ott hagytam. Nagyjából egy óra múlva visszamentem érte, és kifizettem 3500 forintot (a 10 forintot felkerekítette, az már nem járt vissza).

Amikor részletesebben megnéztem a kocsit, akkor láttam, hogy a szélvédő ablakok kívül koszosak, nincsenek letisztítva. Éppen ezért visszamentem, és megreklamáltam, hogy miért nem csinálták ezt meg. A válaszuk az volt, hogy belső takarítást kértem, az a kosz kívül van, kérjek máskor külső-belső mosást. Egyébként a gumiszőnyeget sem mosták le. Megkérdeztem, hogy otthon is úgy szokott ablakot tisztítani, hogy csak az egyik felét mossa le? A 3500 forintos extra díjba véleményem szerint beleférhetett volna a külső lehúzás is, nem igaz?

A benzinkutasok ingyen, szolgálatkészen lehúzzák a szélvédőt, csak azért, mert náluk tankolok. A vállalkozónak ez nem fért bele az extra díjba. Idős ember vagyok, sok mindent megéltem már, de ilyen arrogáns hangon még nem vertek át.

