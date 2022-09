Sokáig tendencia volt, hogy a nagyobb üzletláncok élelmiszer boltjaiban a zöldségek, gyümölcsök árai a vásárcsarnoki árak alatt mozogtak. Sok őstermelő panaszkodott is, hogy amennyiért az áruházak kínálják a gyümölcsöket, zöldségeket, az irreálisan alacsony ár. Sorolták is, hogy minden drágult: vetőmag, fólia, és a munka, az energia, a benzin ára szóba se került. Mint mondták, a nagy üzletláncok szokása, hogy egyes ünnepek (anyák napja, nők napja) előtt nagy mennyiségben vesznek virágokat, amit olcsón kínálnak, és a szezonális gyümölcsökkel, zöldségekkel is hasonlóképen járnak el, vagyis nyáron a dinnye, paradicsom, paprika árát lenyomják.

– Mostanában azt tapasztalom, hogy a vásárlók már nem igazán mondják, hogy X, Y üzletben a paradicsom, paprika, vagy más zöldség, gyümölcs olcsóbb mint itt nálunk

– említette egy középkorú női eladó a pécsi vásárcsarnokban.

Megnéztük az interneten a nagyobb áruházláncok szórólapjain az erre a hétre meghirdetett zöldség és gyümölcsök akcióit. Számos helyen azzal találkoztunk, hogy szuper akció, vagy akcióként tüntették fel a meghirdetett gyümölcsöket, zöldségeket: 30-45 százalékos kedvezménnyel. Ezekből szemezgettünk.

Az akciós szőlő kilóját két áruházláncban 649 és 699 forintért kínálták, míg a pécsi vásárcsarnokban az ár 499-890 forint között mozgott. A szilva kilóját 669 forintért árulták az egyik áruházban, míg a csarnokban az ára 499-590 forint volt. Az egyik újságban 44 százalékos kedvezménnyel hirdetett körte is található, aminek kilója 499 forint volt, míg a pécsi vásárcsarnokban egy kiló körte ára 790-990 forint között mozgott, míg a zöldségeknél a 33 százalékos akciós karalábé darabjáért 199 forintot kértek, míg a csarnokban akció nélkül darabja 200-360 között mozgott tegnap délelőtt.