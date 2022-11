– Az állami befektetési ügynökség a Magyarországra beruházó szándékkal érkezőket kikézbesíti a különböző ipari zónákba, attól függően, hogy mekkora energiaszükséglet, munkaerő-kapacitás az igényük. Az előző fideszes városvezetés azt a célt tűzte ki, hogy gazdaságilag megerősíti a várost, a 2015-ös kormány-város szerződésben alapján a kormány több milliárdos támogatásával a pécsi ipari parkban a kapacitásokat erősíteni tudtuk, csarnoképítési program zajlott le, és ezek eredményeképpen tudtak külföldi gyárak letelepedni – mondta Hoppál Péter. Szerinte, 2017-19 között a pécsiek számára ugyan kevésbé volt látható, de a nemzetközi nagytőke megjelent Pécsett és az iparűzési adóbevétel a korábbi stagnálásból kimozdult pozitív irányba, másfélszeresére emelkedett.

– 2019-ben a baloldali városvezetés már beleült a készbe, merthogy addigra már a város önfenntartóképessége pozitív lett, de ez a pozíció leromlott a baloldali városvezetés időszakában. Ám azóta is fenntartottam az együttműködést a HIPÁ-val, és újabb gyárak érkeztek, így a több száz munkahelyet teremtő Hanon Systems, vagy a magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtő dán Foss biotechnológiai cég leányvállalata, a Soft Flow is felépítette üzemét, valamint a japán Seiren is bejelentette, hogy első európai gyárát Pécsett építi fel, ami már el is készült. Mivel a déli országrészt ajánlják a befektetők figyelmébe, ezért elsők között a HIPA Baranya megyét jelöli meg – mondta, hozzátéve: "ezért volt fontos, mivel a célunk közös a baloldali városvezetéssel bármennyire is másképpen gondolkodunk, hogy találkozzunk a HIPA vezetőjével".