– Most az a tendencia van, hogy a fogyasztók jobban fordulnak a fehérborok felé, és én úgy gondolom, hogy akkor jó egy borász, ha felveszi a ritmust a fogyasztókkal. Szívem szerint csak prémium nagytestű vörösbort készítenék, de ha a piac azt diktálja, hogy márpedig most a fehérbor irányába fordulunk, akkor azt le kell követni. És én magam is nagyon szeretem egyébként a fehér borokat (is)