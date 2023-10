„Bennünket, baranyaiakat közvetlen közelről érdekel mindaz, ami a halászat körébe tartozik, mert a halászat Baranyában fontos ágazat”, írta a Pécsi Napló 1899-ben. Adatot is közölt a lap, hogy mennyi halat fogtak ki a Dunából a megyében: 1864-től 1869-ig kétmillió kilogramm halat, míg 1888-tól 1893-ig 2 761 133 kilogrammot. A Dunából különleges halak is kikerültek és -kerülnek, így a viza is, ami tengeri hal, de a Dunán is felúszkál. 1957-ben Paksnál egy 2,7 méterest, 1972-ben Ercsinél egy 120 kilóst, majd ismét Paksnál 1986-ban egy 3 méteres, 180 kilós példányt fogtak.