Egy hölgy nem szimplán válogatott a narancsok között, hanem közelebb emelte az orrához, hogy megillatolja, és amelyekről úgy gondolta, hogy megfelelők, azok kerültek is szépen a szatyorba.

Ezek azok a pillanatok, amelyek külső szemlélőként megfognak, vagy éppen egy-egy beszédfoszlány, amelyekből néha olyan konyhai módszerek derülnek ki, hogy csak csodálkozunk, eddig miért nem így csináltuk. Egyik körutunk során például szó esett arról két vásárló között, miközben kávéra vártak, hogy nem dobják el a narancs héját: vagy ráteszik a radiátorra, vagy forralt bort ízesítenek vele, vagy az illatanyagával hintik be a lakás, a ház szobáit, vagy egyes süteményeket is. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy megnyomják a gyümölcs héját, és ennek hatására szétspriccelődnek a héjban található aromák. A narancs illata valamiért az ünnepi hangulat alapja, sokan még a fa alá is szoktak narancsot tenni díszítésképpen.

Mint ahogy már említettük, sok minden nélkül nincs karácsony, és ezek közé tartozik a forralt bor is, ezért közlünk egy kipróbált receptet: szükségünk van egy üveg borra – vagy többre, attól függően, milyen mennyiségben gondolkodunk –, de nem kell túlgondolni, egy közepes árfekvésű vörösbor, például egy kékfrankos tökéletes választás. A bort öntsük egy lábasba, és adjunk hozzá 1-2 aszalt szilvát – ez opcionális –, 2 rúd fahéjat, 1-3 szelet friss gyömbért, 5 darab szegfűszeget, 3 evőkanál cukrot, 1 darab csillagánizst. Forralás közben az italt 200 milliliter vízzel vagy narancslével hígítsuk, és adjunk hozzá narancshéjat is, amit zöldséghámozóval szedjünk le, és ügyeljünk arra, hogy fehér rész ne kerüljön bele, mert az keserű végeredményhez vezethet.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg vagy darab, doboz, csokor)

Zöldségek

paradicsom 650/kg

paprika (édes) 780/kg

lila hagyma 600/kg

vöröshagyma 450/kg

fokhagyma 1800/kg

kígyóuborka 900/kg

karfiol 990/kg

répa 450/kg

karalábé 300/db

zöldség 790/kg

burgonya (piros) 399/kg

burgonya (sárga) 399/kg

kelkáposzta 490/kg

lila káposzta 450/kg

sütőtök 390/kg

paprika (erős) 890/kg

padlizsán 1190/kg

cukkini 1190/kg

zellergumó 500/db

cékla 490/kg

Gyümölcsök

körte 850/kg

dió 2500–3200/kg

dió (héjas) 1190/kg

mandarin 890–990/kg

birsalma 980/kg

szilva 1090/kg

banán 690–790/kg

citrom 790–1190/kg

citrom (kezeletlen) 1800/kg

grapefruit 990–1390/kg

lime 200/db

narancs 790/kg

gesztenye 2490/kg

datolyaszilva 490/db

gránátalma 790/db

pomelo 890/db

ringlószilva (vörös) 590/kg

alma (golden) 420/kg

kivi 1190/kg

gyömbér 2490–2990/kg