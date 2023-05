Kedden a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, és többfelé kialakulhat időnként zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé élénk, néhol erős lesz az északi-északkeleti szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat.



Szerdán már újra számíthatunk több napsütésre, de erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti-északkeleti szelet. Délutánra 24 és 29 fok közé melegedhet a levegő.

Orvosmeteorológia Hétfőn sem lesz időjárási front felettünk, de a fokozottan érzékenyeknél fejfájás, migrén, fáradékonyság jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében fülledtté, párássá válik a levegő, ami nehézlégzés, rosszullét kialakulásához vezethet, különösen az idősek, a szívbetegek és a keringési panaszokkal élők körében. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások tünetei, így ők viharok idején lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A napos időszakok jó hatással lesznek a hangulatra, közérzetre. A szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, az UV-sugárzás ugyanis 11 és 16 óra között országszerte elérheti az erős, nagyon erős fokozatot. Figyeljünk oda immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk gyümölcsöket, zöldségeket, valamint ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre!