Sajnos, úgy tűnk, nem tudunk visszavenni a tempóból: a közúti baleseti okokat összegző diagramok évről-évre ugyanúgy kezdődnek: gyorshajtás! Pedig, kár a sietségért: ha egy Pécs–Szigetvár utat veszünk alapul, a sok köztes település miatt három percet sem nyerünk, ha az országúton 90 helyett 130-cal robogunk.

Ám az autóklub és a rendőrség friss statisztikái szerint csak Baranyában már az év első nyolc hónapjában hiába rohantunk, (417 sérült mellett) 15 embernek nem sikerült a megérkezés – ez egyaránt a másfélszerese az előző két esztendő számainak. Csöppet sem vigasztaló, hogy nem is mi tapossuk a legjobban a gázpedált, hiszen az átlagból rakétaként kilövő Pest és Bács megyékben ennél is háromszor több autós-motorost vártak hiába haza. Tanulni viszont Nógrádba mehetnénk: a megye mérete és földrajzi elhelyezkedése mellett is szinte hihetetlen, hogy ott mindössze egy ember vesztette életét az utakon.

Pedig e számok nélkül akár örvendezhetnénk is, hiszen a „csak” sérüléssel járó balesetek országosan, és megyénkben is csökkenő tendenciát mutatnak: a baranyai 308 tizenkettővel, illetve tizeneggyel kevesebb, mint két éve és tavaly. És a kétszeres csökkenéssel ráadásul Borsod és Szolnok mellett csak mi büszkélkedhetünk.