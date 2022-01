Mint ismeretes, a bólyi önkormányzat a munkásszállás építésére mintegy 306 millió forint támogatást nyert a központi munkaerőpiaci program pályázatán, amit a város saját forrásaival egészített ki, így a beruházás teljes költségvetése meghaladta a 460 millió forintot.

A mai kor igényeinek mindenben megfelelő, összesen 83 főnek lakhatást biztosító, bólyi tervező által megálmodott és helyi vállalkozás által megépített munkásszállás a város központjában, a hajdani tejüzem helyén kapott helyet – a tavaly november közepén átadott szálláshely négy épülettömbjéből három elkészült, a 20 lakóegység teljesen berendezve fogadja a lakóit, a negyedik tömb építése folyamatban van.

A lakrészek közt vannak kétszemélyesek, de vannak olyanok is, amelyekben hatan – hárman-hárman két szobában – is elférnek. Valamennyi bútorozott, wifivel ellátott, alapvető konyhai berendezésekkel és eszközökkel felszerelt, az udvarban pedig a parkolási lehetőség is biztosított a szálláson lakók számára.

Mint azt Hárs Józseftől, Bóly polgármesterétől megtudtuk, jelenleg elsősorban a Bólyi Ipari Park cégeinél dolgozók foglalták el a szálláshelyeket, február közepén pedig a mohácsi kikötő építését végzők közül érkeznek többen lakóként, és töltik meg a bólyi munkásszállást.

Az épülő negyedik tömbbel kapcsolatban a polgármester elmondta, a tervezet szerint májusra ez a többek közt beteg-, illetve akadálymentes szobának, mosó- és klubhelyiségnek, irodáknak, egyéb közösségi tereknek helyet adó épületrész is elkészül, jelenleg a tetőszerkezetet ácsolják a szakemberek.

A munkásszállás építésétől teljesen elkülönülő beruházás keretében az előtte húzódó, keskeny Temető utca kiszélesítése is lehetővé vált, annak érdekében, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és nagyobb járművek is kényelmesen elférjenek.

A szálló építésére több mint 300 milliós támogatást nyert a város