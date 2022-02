Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de kérhető ingyenes portfóliófotózás is. Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriportere immár negyedik alkalommal kapja lencsevégre a szebbnél szebb hölgyeket. Rutinjával sokat segít a lányoknak a megfelelő póz kiválasztásában, és a legjobb beállításokkal hozza ki belőlük a legtöbbet.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is sokan akarják kipróbálni magukat profi fotózáson. Ahogy Horváth Nikolett is elmondta, azért jelentkezett, mert kíváncsi, hogy hogyan állja meg a helyét egy ilyen szituációban. Már el is mondjuk az eredményt: ügyesen! Nem kell megijednie annak, aki nem ismeri a modellkedés csínját-bínját, azért vagyunk ott a helyszínen, hogy segítsünk. A versenyre háromféle ruhával kell készülni, bikini, sportos és csinos. A szervezők nem szabnak korlátokat, mindegyikből többfélét is hozhat a pályázó, majd az alkalom eldönti, hogy melyiket szereti jobban a kamera.

Horváth Nikolett nem volt lámpalázas a kamerák előtt

Természetesen olyan versenyző is akad, akinek már nem ez az első alkalom, hogy lencsevégre kapják. Bércessi Jessica már tiniként is részt vett szépségversenyen, méghozzá szuper eredménnyel. Vészi Panna Eperke saját modellkarrierjét egyengeti, ennek során már a tavalyi mezőnyben is az országos döntőig menetelt.

Vészi Panna Eperke már másodszorra nevez saját portfólióval

A megyei előválogatóra március közepéig lehet jelentkezni, stábunk folyamatosan értesíti azokat a szépségeket, akik Baranya megye harminc legszebb lánya között szerepelhetnek.

Domján Dominika élete első fotózásán vett részt Forrás: Laufer László

Már nem kell sokat várni, és a bama.hu weboldalon megtekinthetők lesznek az elkészült portfóliók. Addig is még nyitva áll a jelentkezés lehetősége azok előtt, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy megmutassák magukat. A nagy sikerű országos szépségversenyt korábban már megnyerte baranyai szépség, és most is megvan minden esély arra, hogy a mi lányunk fejére kerüljön a korona.

Jelentkezz ITT még ma a szépségversenyre!