"Elterelő akció és olcsó átverés a baloldali városvezetés élményfürdő ámítása



Egyre aggasztóbb hírek érkeznek a pécsi városvezetés házatájáról, sorban hagyják el a városházát a vezetők, Péterffy Attiláék azonban hallgatnak az okokról és nem mernek a pécsiek szemébe nézni.

Ma már bárki számára világos, hogy sajnos nagy a baj Pécsett; a csőd közelébe kormányozta a várost a baloldal két és fél év alatt. Nem szembenéznek azonban az önmaguk okozta problémával, azzal, hogy százmilliókat vertek el felelőtlenül haveri tanácsadókra, tyúkperes ügyvéd barátokra, polgármesteri bizalmasokra, szükségtelen koncepciókra; több tízmilliós gigafizetésekre, hanem megoldások helyett inkább újabb figyelemelterelő akcióba kezdett Péterffy Attila és senki által meg nem választott háttérembere: Ruzsa Csaba alpolgármester.

Most színes látványtervekkel ámítanák a pécsieket, mert hiába fizetnek a pécsiek havi több mint egymillió forintért egy újabb polgármesteri bizalmast, az egy tapodtat nem volt képes előre vinni az élményfürdő ügyét. Ehelyett az előző városvezetés – kormánytól kapott és - megspórolt 150 millió forintjának egy jó részét már eltapsolták; most pedig a maradékot is kiszórnák a cimboráknak azért, hogy színes rajzokat készítsenek egy álomról. Valós és érdemi munka helyett!

Felszólítjuk Péterffy Attilát, hogy hagyjon fel az indokolatlan és drága látszatintézkedésekkel, ne nézze hülyének a pécsieket. Vegye komolyan végre azt a feladatot, amellyel megbízták a városlakók két és fél évvel ezelőtt.

Arra kérjük a pécsieket, hogy ne dőljenek be az újabb baloldali trükknek. Nem álmokból és színes rajzokból lesz élményfürdője Pécsnek. Hanem pénzből. A pénzt viszont meg kell szerezni, ehhez össze kell szedni a befektetőket, tárgyalni és lobbizni kell. Az új pécsi Vásárcsarnok építésére is az előző városvezetés szerezte meg a szükséges pénzt, majd csak ez után kezdett el terveztetni, amikor látni lehetett, meddig ér a takaró. Nem fordítva!

Az építőipari piac folyamatosan változik, immár komoly alapanyaghiány van, butaság most színes-szagos látványtervekre és ötletpályázatra elkölteni a pécsiek tízmillióit. Ez csak figyelemelterelésre jó és arra, hogy hamis látszatot keltsen a pécsiekben. Ez tisztességtelen magatartás, és minden becsületes, úriemberi viselkedést nélkülöz.

Felszólítjuk a pécsi polgármestert és milliókat kereső tanácsadói hadát, hogy ne verjék át újra a pécsieket, végre próbáljanak meg felelősen eljárni, vagy ismerjék be a nyilvánvalót: nem értenek hozzá, nem csináltak semmit, eközben elszórták a pénzt és most egy színes lufit akarnak fújni, ami eltakarja a valóságot a pécsiek szeme elől.

Pécs, 2022. 05. 31.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"