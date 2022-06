A szlavóniai, Zalátánál a Dráván átpöfögő járat komoly, megalapozott gazdasági érdekérvényesülésnek köszönhette létét, lévén a korabeli menedzsment jelentősnek találta a régió termelési, ter­mesztési és tenyésztési mutatóit. Mindez elmondható volt a Középrigóctól Villányig, illetve Pélmonostorig, Drávaszabolcsig kanyargó vonalról is. Nem beszélve arról, hogy az Ormánság gazdaságilag mindig is szlavóniai központokhoz tendált gazdaságilag. Egészen az I. világháború végéig. 1912. november hatodikán befutott hát az első vonat Villányból Siklósra, Harkányba, Kémesre, Vajszlóra. Éppen úgy fel volt virágozva, mint 2007 márciusának esős estéjén az utolsó. 1912-ben épp úgy sokadalom köszöntötte az első vonatot, mint 2007-ben az utolsót. Az első vonat derűs napsütésben érkezett, az utolsó távozását zuhogó eső kísérte. Állítólag az ég is siratta.

Több magyarázat is van a felszámolásra

Hogy mi vezetett a hivatalos nevén 62. számú vonal felszámolásához? Nos, erre többféle magyarázat is adható. Ezekben a magyarázatokban azonban hiába keressük az „emberi tényezőt”, pedig a vasút – az iskolához, orvosi rendelőhöz, postához hasonlóképpen – a világon mindenhol többet jelent gazdasági racionalitásnál. Ez a több pedig, a gazdasági potenciál növelésén túl, az érintett település megtartóerejének is szerves alkotórésze.

A vasút is felélte 2007-re mindazt, amit a már említett aranykor épített; elfáradtak a sosem cserélt talpfák, az 1896-os resicai, meg az 1912-es grázi sínek, síncsavarok. Az ormánsági vasút gazdasági szerepe jelentősen megcsappant a siklósi kesztyűgyár, székgyár, láncgyár kimúlásával, a harkányi fürdőlátogatók, beutaltak számának csökkenésével, a téeszek felszámolásával. A világtól közlekedésileg immár komolyan elszigetelődő Ormánság emlegetett termelési-termesztési-tenyésztési mutatói szabadesésbe kezdtek.