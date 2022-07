Mint azt Endrődi Tibortól, Vékény polgármesterétől megtudtuk, a rendezvényre a faluból elszármazottakat is várják, ezenkívül külföldről, a testvértelepülésekről is érkeznek vendégek.

– A mostani faluház kultúrháznak épült a helyiek összefogásával, társadalmi munkában 1959-ben bolttal és kocsmával kiegészítve. A helyén eredetileg egy kereszt állt, ennek áthelyezése volt az első lépése a beruházásnak, amihez az akkori megyés püspök engedélye kellett – mesélte a faluház eredtének történetét a polgármester.

Ezt követően, a kétezres évek környékén a helybéliek elvárásainak megfelelően korszerűsítették a létesítményt, majd a tetőteret is beépítették, ahol vendégszobák kaptak helyet – a hétvégére érkező külföldi vendégeket is itt tudják majd elszállásolni.

A következő nagyobb fejlesztés pedig nemrég ért véget – energetikai korszerűsítésre nyertek támogatást a Magyar Falu Program keretében, így a gázfűtést modern hőszivattyús rendszerre cserélték, napelemek is kerültek az épületre, és klímaberendezésekkel is gazdagodott a ház. Idén pedig a tető felújítására is sor került – az épületet szombaton 11.30-kor szentmise keretében szentelik újjá. Az egész napos rendezvényen kulturális és szórakoztató programok várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, a programot este utcabál zárja.