Mint lapunk is beszámolt róla, a pécsi városüzemeltetési cég október 10-én állt neki a szobor talapzatának tisztításának szemcseszórásos technológiával. Mint akkor írtuk, ez egy speciális felülettisztító berendezés, melynek segítségével gyorsan és hatékonyan tisztítható gyakorlatilag bármilyen felület környezetbarát módon, maró, vegyi anyagok használata nélkül. A Biokom Nonprofit Kft. azt is közölte, hogy a szobor tisztasága tartós maradjon, a Hunyadi-szobor talapzata egy impregnáló felületet is kap majd kedden.

1956-ban adták át a szobrot

A szobrot 1956 augusztus 11-én adták át ünnepélyes ceremónia mellett. Ekkor volt az 500. évfordulója annak, hogy Hunyadi János meghalt. Ez alkalommal Pécs országos ünnepség színhelye lett, leleplezték Hunyadi János szobrát, és Pécsen is megrendezték a „Hunyadi vándorkiállítást".

Az ünnepi átadóra Budapestről, Székesfehérvárról különvonatokat indult. A Pécsre érkezett vendégek tájékoztatására külön közölte a Dunántúli Napló azokat a vendéglőket és éttermeket, ahol a vendégek étkezhettek.

Éttermek, vendéglők kínálata 1956-ban Nádor étterem: háromféle étellel készült. 1. Csontleves, rántott sertésborda, saláta, zserbó, ára 16 Ft; 2. Csontleves, vegyes paprikás, saláta, zserbó, ára 16 Ft; 3. Csontleves, töltött paprika, zserbó ára 16 Ft.

Rózsakert: töltött paprika, burgonya körettel, 8.70 Ft; sertés- pörkölt, burgonyakörettel 10.90 forint, sertéssült burgonyával és rizskörettel 10.50, sertéskaraj párolt káposztával 12.50.

Tettye vendéglő: 12,65 forintért borjúpörköltet, 14.40 forintért sertéspörköltet, 12,65 forintért borjúsültet kínált. Ugyanezért az árért kívánságra sült sertéskaraj és comb is.

A Dömör kapui turistaház: az étlapon húsleves, sertéssült, párolt káposzta, sertéspörkölt, rántott sertés-szelet és tejfeles tokány szerepel.