2020. november vége óta keseríti meg az ispitaaljai Móricz Zsigmond téren épült kutyafuttató a szomszédos tárasházban élők mindennapjait - áll a közleményben. Ugyanis Péterffy Attila polgármester úgynevezett szakemberei által a társasház tőszomszédságában létesített kutyafuttató számos konfliktust szült a lakók és a kutyatulajdonosok között az elmúlt két évben.

A lakók az állandó hangzavarra és a szagokra panaszkodtak. Ráadásul nem csak nappal, hanem nyári időszakban éjszakánként is nagy volt a ricsaj, a futtatót ugyanis a kiírás ellenére sem zárta le a Biokom este 20 óra és reggel 8 óra között. A tulajdonosok a folyamatos csendháborítás mellett az ingatlanjaik értékének a kialakult áldatlan állapotok miatti csökkenését is sérelmezték.

A problémára számtalanszor felhívtam Péterffy Attila figyelmét, több lakógyűlésre is sor került, amelyek nyomán a társasház lakói petíciót is írtak a polgármesternek, jómagam pedig kérésükre kérvénnyel fordultam Pécs jegyzőjéhez a kutyafuttató arrébb költöztetésének ügyében. Később a lakók bírósági keresetet is benyújtottak az önkormányzattal szemben.

Péterffy Attiláék, bár minden ellenérv dacára két éven át konokul ragaszkodtak a mostani helyszínhez, végül meghátráltak. A kutyafuttató hamarosan odaköltözik, ahová idén januárban a lakókkal közös beadványban javasoltuk a jegyzőnek áttelepíteni azt: a park túlsó oldalára, közvetlenül a Domus mellé, az egykori áruház nyugati oldalára.

A tanulság Pécs lakói számára, hogy összefogással lokális városrészi ügyekben is elérhető eredmény, még a polgármester és csapata is visszavonulásra késztethető. A kovácstelepi Ércbányász utca lakói után, az ispitaaljai Móricz Zsigmond tér polgárai is sikerrel fogtak össze lakóhelyük komfortjának érdekében - olvasható Barkóczi Csaba közleményében.