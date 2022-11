Az önkormányzat azt tervezi, hogy a lámpák számát csökkenti, vagyis ahol megoldható, ott minden második, vagy harmadik lámpát kikapcsolnák, illetve a közvilágítás időszakát csökkentik négy órával, vagyis éjféltől hajnali négy óráig csak a közlekedési csomópontokban világítanának a lámpák, illetve az épületek kivilágítását (templomtér, városháza, Március 15. tér) teljesen lekapcsolnák.

A polgármester, Biró Károly azt is hangsúlyozta, hogy a fűtésben nem lesz korlátozás a bölcsődében, óvodában, a fűtőtesteket nem 18 vagy 20 fokra állítják, hanem rendes fűtést biztosítanak ezen köznevelési intézmények épületeiben.

Egy másik költségtakarékossági intézkedés is hatályba lép, a városházán négynapos munkahetet vezetnek be, vagyis pénteken nem lesz munkavégzés, a többi napokban hosszított nyitvatartás lesz.



Nem kerülhetik el a takarékossági intézkedéseket Kozármislenyben sem

Fotó: L. P.