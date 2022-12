A helypénzekről, bérleti díjakról érdeklődve – még a névtelenség homályában sem sikerült konkrét számot megtudni. A vállalkozók szerint borsos összeget számított fel a város, de nincsen mihez viszonyítani. Mert már az elmúlt évben, hasonló időszakban is lakatot tettek az érintettek a szájukra.

Az ételek, illetve az italok birodalmába belépve különösebb panaszra okot találni nem lehet.

A Szentháromság-szobor körül pálinkától a puncsig, neves röviditaloktól a forralt borig minden akad, amitől az orvos jellemzően el szokta tiltani a betegét. A bodzabor szintén vonzó. Igaz, ahhoz poharat is kell venni, de most ne ezt nézzük. A céklaszínű, fehér „festéssel” díszített eszköz legalább rajzolatában tartalmaz pár pécsi elemet is. A székesegyházat, a dzsámit, meg a tornyot a hegyen könnyű felismerni a paláston.

Régebben erre azt mondták, hogy gagyi, de ne legyünk ilyen szigorúak. Akad benne egy egészséges „cukiság”. Nyáron, táborozáskor meg még sokszor meg lehet majd tölteni, nem csupán teával. Ráadásul jelölést, decis beosztást is tettek rá, a hasznosság jegyében. Nem árt tudni ugyanis a mértéket.

Az étkek közül a legvonzóbbnak talán az a méretes szendvics tűnt, amibe igény szerint többféle húst is beletesznek, esetleg sajtot, salátát is adnak hozzá. De az árlapokat felesleges részletesen böngészni, mert az étvágyrontó hatással bír. Akkor inkább a templom falán futó kivetítőt érdemes fürkészni. Meg a színpadi színvonalas muzsikát hallgatni.

Tízezer – az Omega együttes szerint lépés – olyan sok. Ugyanennyi forintban már nem rengeteg ma, a megyeszékhely egyik legszebb terén. Például ugyanis egy deciliter puncs ára 600 forint, de kettő alatt hiba belevágni. A forralt bor decije 400–500 forint, négy cent világhírű rövid­italt 1200 forintért töltenek ki. Egy minőségi, kis cipóba rakott roston sült 3800-ért elvihető. A gyümölcsbor ára 350 forint decinként, de ugyanannyi a műanyag pohár is. Igaz, megéri többször fordulni. Pontosabban nem éri meg, de legalább finom.