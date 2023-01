Mint ismeretes, tavaly ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál - ennek apropóján egy, az elmúlt öt évtizedet bemutató film is készült, amelynek premierjét a most szombaton, január 14-én kezdődő Magyar Kultúra Hete programsorozat keretein belül tartják. A filmbemutatóra január 17-én, kedden 18 órai kezdettel kerül sor a Közösségek Házában.

A Magyar Kultúra Napja köré szerveződő komlói, az egész jövő hetet felölelő rendezvénysorozat részeként január 21-én szombaton 17 órakor egy másik különleges film bemutatójára is sor kerül: a részben Komlón forgatott ZANOX című alkotást tekinthetik meg az érdeklődők és találkozhatnak is a film készítőivel.

Mindezeken túl a jövő hét során sok egyéb kulturális program mellett a díszítőművészeti műhely kiállítása is megnyílik, népdalénekes találkozót is tartanak, és zenei különlegességek is várják a közönséget.