- Nyakló nélkül felvett hitelből akarják a fejlesztésekhez szükséges önerőt biztosítani - mondta Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető arra reagálva, hogy az önkormányzat még egy 410 milliós áfa-kötelezettséget sem tud kifizetni saját erőből. Helyette újabb félmilliárdos EIB-hitelt használ fel, hogy a Tüke Busznak adjanak kölcsön a buszbeszerzésekhez szükséges áfa kifizetésére. Az áfát ugyan vissza is kapják a kormánytól és a Tüke Busz pedig állítólag vissza is utalja a pénzt az önkormányzat számlájára, dea jobboldali ellenzék azt feszegette, hogy ezek után mégis hova kerül a 410 millió? Elhangzott, hogy "a pénzmosás" gyanúját is felveti, hogy fejlesztési hitelből valami más lesz az önkormányzat számláján, amit működésre is felhasználhatnak.