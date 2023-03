A Biokom Kft. egy 80 millió forintos beruházási listát készített a kisebb-nagyobb vízelvezetési problémák megoldására. Ezek között például szerepeltették a Király utca–Nagy Flórián utca csapadékvízelvezetésének tervezését, a Kisbalokány dűlő csapadékvízelvezetését, vagy éppen az Abaligeti út melletti árok rendbetételét. A felsorolásban azonban nem szerepelt az a Vince utca, aminek vízelvezetése, illetve az arra ráterelt forgalom miatt is számos panasz volt

Egyrészt azért, mert megsokszorozódott az utca autós terhelése – van olyan család, amelyik a korábbi években szinte egyszer sem hajtott végig az úton, most pedig három autóval mindennap többször haladnak rajta. Ezt pedig a kisebb autósforgalomra, részben sétálóutcai funkcióra elkészített utca kövei nem bírták, elmozdultak. Minderre rátett még egy lapáttal a csapadékos időjárás is, ami szintén alámosta a burkolatot, mára balesetveszélyessé téve az ottani gyalogos, kerékpáros közlekedést. A helyiek több fórumon is tiltakoztak, aláírásokat is gyűjtöttek, de sem a baloldali, MSZP-DK-s városvezető koalíciót erősítő P. Horváth Tamás képviselő, sem a pécsi polgármester, Péterffy Attila nem foglalkozott ezekkel érdemben, valódi válaszra sem méltatták a lakosokat.