A tranzitforgalom jelentős részét elsősorban a Németországból érkező autósok teszik ki, ugyanis mostantól már Baden-Württembergben és Bajorországban is iskolai szünet van, utolsóként a német tartományok közül. Ez azt jelenti, hogy jelenleg teljes Németországban a nyári szabadságolások szezonja van, ami kihat több térség közlekedésére is. Ezért a közlekedőknek a hétvégén és a következő napokban is telítettebb sávokra kell számítaniuk itthon is.