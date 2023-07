Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármestert Péterffy Attila a veszélyhelyzetben fű alatt nevezte ki, aminek az volt az ára, hogy végül több baloldali képviselő (volt DK-s, volt jobbikos és volt momentumus) is szakított a polgármesterrel és a csonka koalíciójával. Péterffy azonban vélhetően nem is tehetett mást, hiszen az őt a polgármesteri székbe juttató, mögötte álló szocialista pénzügyi körök nem engedtek neki más mozgásteret. Ezt támasztja alá az is, hogy tudomásunk szerint a városi polgármesteri stábértekezleteken – ahol meghatározzák a heti politikai-pénzügyi ügyleteket – Kőhegyi István volt MSZP-s parlamenti képviselő mellett az MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozó dr. Bodnár Imre ügyvéd is részt vesz.

Az MSZP-s üzleti nyomulást pedig például a Mandulás kemping – Bőrklinika cseréje is alátámasztja, amit Péterffy megválasztása után ütöttek nyélbe, és Puch László, volt MSZP-s pénztárnoknak, baloldali oligarchának, Péterffy „cukrászdás” tárgyalópartnerének érdekeltségébe tartozott. Ennek érdekében Péterffy még elítélttel is levelezett, hiszen a Mandulás kemping cégének volt ügyvezetőjét a hírhedt MSZP-mutyiról szóló Zuschlag-perben elítélték, s vele így is kommunikált a polgármester.