„Pécsi Kesztyű! Pécsi Kesztyű! Ez mind, mind Pécsi Kesztyű!” – a nyolcvanas évek reklámszövege nem kopott meg az évtizedek során annak ellenére, hogy a pécsi kesztyűgyártás jelentősen átalakult. Gyár helyett ma már manufaktúrákban készülnek kiváló minőségű portékák. A pécsi kesztyű fogalom a divat világában: nemrég Rihanna kezén tűnt fel a Super Bowlon egy különleges darab a Pécsi Gloves International műhelyéből, de például Madonna, Katy Perry, Pink vagy Ryan Gosling is viselt már Pécsett készült kézrevalót.

Mostantól pedig már a szakmai utánpótlás is biztosítottnak látszik. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) a kesztyűs vállalkozások kezdeményezésére és velük együttműködve hosszú ideje dolgozott azon, hogy újra lehessen Magyarországon kesztyűkészítő szakmát tanulni, hogy a Baranyában évszázados hagyományokkal rendelkező szakma továbbra is méltó helyét foglalhassa el a mesterségek között. A célt elérték: a PBKIK tájékoztatása szerint 2023. július 6-án a Magyar Közlönyben hirdették ki a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet módosításait, amelyben a szakmajegyzék bővítései között, a bőrtermékkészítő szakmához a kesztyűkészítő is bekerült az bőrdíszműves, cipőkészítő és ortopédiai cipész szakmairányok mellé.