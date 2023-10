A berendezés, az installációk szintén gőzerővel készülnek: mamut, delfin, fóka, cápa - többek közt ezek a látványelemek is kezdenek formát ölteni, amelyek garantálják, hogy mindazoknak, akik a Komlóverzumba majd ellátogatnak, felejthetetlen élményben lesz részük.

A tetőtéri látogatóközpontban bemutatják a 200 millió évvel ezelőtti Mecsek világát, emellett a szén, és a bányászat kialakulásának története is megelevenedik. A termek egyikében a kiállítás tematikájához kapcsolódó filmeket vetítenek majd, a nagyobb csarnokban a Komlosaurus és egyéb dinoszaurusz leletek kapnak helyet, illetve a Villányban talált ősfóka és őscápa is megjelenik. Egy másik teremben a Mecsek hegység keletkezését, a szén kialakulását, a bányászati tevékenységet, a bányász életmódot, Komló várossá válását mutatják be, és egy jégkorszaki kiállítóterem is nyílik az épület legfelső szintjén.

A teljesen megújuló, modern épület konferenciák, de akár családi rendezvények tartására is alkalmas lesz, az előcsarnokban ruhatár, helyi kézművesek portékáit is kínáló üzlet, és büfé szolgálja majd a látogatók kényelmét.