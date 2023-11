Amúgy a rendkívül vagyonos, részvényekkel, aranyrudakkal is rendelkező Péterffy szolgapropagandája ráadásul nem is mondott igazat, hiszen a luxusigényt kielégítő szunyókálós extra nem csupán egy pokróc: az alváskényelmi csomag lehajtható fejtámaszokat is tartalmaz a hátsó üléssor két szélső ülésein. Ebből az is következik, hogy akár párosan is lehet pihengetni, miközben a duruzsol a sofőr hajtotta 272 lóerős erőgép, amikor kisebb terepezés közben tartanak a hétvégi kiskertbe, de az összkerékhajtás arra is alkalmassá teszi, hogy a tengerparti fövenyeket megközelíthesse.

Annak ellenére, hogy a ciklus végére több mint 20 millióba kerül a városvezető autózása, MSZP-s főtanácsadója szerint aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, az a polgármestert bosszantja, bántja – ahogy ők fogalmaztak, „froclizza” a politikust.

Ugyanakkor a kritikák ellenére Péterffy nem mond le a kocsiról, hiszen hamarosan arról is fognak dönteni, hogy jövőre is ugyanezt a luxusautót szeretné béreltetni, csakhogy a korábbinál magasabb áron, már évi bruttó 4,6 millióért. Érdekesség, hogy Péterffy egész évre kéri az autót, holott csak októberig tart a mandátuma, a következő polgármesterről pedig júniusban dönthetnek a pécsiek. A jelenlegi polgármester egyébként korábban volt saját autója is, az is egy Škoda volt, de a gépjárműtől megvált azután, hogy elintézte, hogy magáncélra is használhassa a polgármesteri autót.