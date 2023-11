Többféle szabályt kell követniük az építőknek. Figyelnek arra, hogy ne nyúljanak hosszan az utak, illetve hogy ezek ne zavarják egymást, és ebben a színek nagyon fontos szerepet játszanak. Arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ne legyenek például öt méter magasan rizikós ugrások, de az ujjak védelmét is figyelembe veszik, ami azt jelenti, hogy például egy kezdő úton nem lesznek éles, pici fogások, keskeny peremmel. A sokféle szintű út azért is fontos, mert mindenféle korosztály jár a falmászó terembe.

– Felső korhatár nincs, alsó korhatár esetében pedig azt szoktuk mondani, hogy egy négyéves már elkezdheti a falmászást, nálunk a legkisebb mászó négy és fél éves. Viszont nagyon fontos, hogy a szülő merje egyedül hagyni ilyenkor a gyereket, és megbízni benne és bennünk – informált minket Balatonyi Lilla. – Általában csoportosan szoktunk a kisebbekkel foglalkozni, ami azért is fontos, mert ezáltal megtanulnak együttműködni, utasításokat követni.

A falmászás sok mindent nyújt a mászónak. Sok gyerek itt találja meg azt a baráti társaságot, amihez tartozni szeretne. Ez egy olyan pozitív közösség, ahol nincs piszkálás, lenézés, viszont van barátság és őszinte segítségnyújtás.

– A mászás fejleszti az egyensúlyérzéket és javítja a tartást, valamint ez egy sokoldalú sport, ahol szinte minden testrészed használnod kell, de jól fejleszti a problémamegoldó készséget is, és képes kiszakítani a valóságból, a rohanó életből, hiszen a falon bekapcsol a túlélőösztön, és csak arra koncentrál az ember, hogy hogyan jusson el A-ból B-be – hangsúlyozta Lilla. – De kiemelném azt is, hogy segít abban, hogy a kudarcokkal jobban megbirkózzunk, mert nem egyszer előfordul, hogy egy-egy mászás nem sikerül, és újra és újra meg kell próbálni, és mindezt az életben is lehet kamatoztatni.