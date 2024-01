A Nevetnikék fő célja, hogy enyhítsék a kórházi ellátásra nem önszántukból szoruló gyermekek szorongásait, fájdalmait, eltereljék a figyelmüket a gondokról, elűzzék az unalmat, és megnevettessék őket. Részletes tájékoztatást, valamint a jelentkezéshez szükséges információkat az alábbi weboldalon találhatják: https://nevetnikek.hu/korhazlatogatas/.

A Nevetnikék, amellett, hogy a kórházban kezelt gyermekek napjait kívánják szebbé tenni, odafigyel az önkénteseik lelkiállapotára is. Ezért számukra rendszeres mentálhigiénés beszélgetést, illetve gyászfeldolgozó csoportot is tartanak, hogy a nehéz tapasztalatokat is meg tudják osztani.