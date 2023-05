Az Országos Diákszínjátszó Egyesület már 1989 óta létezik és szervez mindenféle középiskolásoknak szóló rendezvényt, de főprofiljuk a diákszínjátszó fesztivál, tudtuk meg Fekete Anikótól, az esemény szakmai vendégétől, dráma- és kreatí zene tanártól és az ELTE Művészetközvetítő és Zenei Intézet oktatójától.

2023-ban ez már a harmincharmadik Regionális Diákszínjátszó Találkozó. A röviden csak RDT fesztiváljai hét régióban valósulnak meg felmenő rendszerben, amelyekről aztán az Országos Diákszínházi Fesztiválra lehet továbbjutni. Fekete Anikó elmondta, hogy idén a hét régióban tizenegy helyszínen valósultak meg a találkozók, ami így azt jelenti, hogy egy régióban több alkalommal is rendeztek fesztivált. A Dél-Dunántúlon kettő valósult meg, márciusban Csurgón, most májusban pedig Pécsen, június elején pedig az Országos Diákszínházi Fesztivál is megtartják, amelynek otthont a Pécsi Nemzeti Színház ad.