Természetesen ezúttal is az a Zeneszüret legfőbb célja, hogy közelebb vigye a komolyzenét az emberekhez, ezért egészen szokatlan helyszíneken is lesznek koncertek. Hallhatjuk énekelni Vivat Bacchust, a Szent Efrém Férfikart, jön az ország leghíresebb profi énekegyüttese, a debreceni Kodály Kórus, továbbá három szimfonikus zenekar is játszani fog (Danubia, debreceni Kodály Filharmonikusok és a Pannon Filharmonikusok). Szól majd a zene játszótereken, a Jókai téren, guruló mobilszínpadon, a Mandulásban pedig az erdei tornapályán szerveznek zenés sétákat. Népszerű komolyzenével érkezik a Jávorkai Bro­thers, Kéméndi Tamás harmonikázik, és fellép a Készenléti Rendőrség Zenekara is. A záróhangversenyt pedig 10-én a pécsi bazilikában az 1978-as Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny győztese, az olasz Francesco Finotti adja.

Százmillió forintból gazdálkodnak a program szervezői A város legnagyobb rendezvényszervezője, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. és a most 10 éves Filharmonia Magyarország (a Filharmónia koncertszervező társaság amúgy 71 éve működik, de 10 éve ténykedik országos hatáskörben pécsi központtal) közös együttműködésben hozza létre a Zeneszüret Fesztivált, és a harmadik nagy pécsi klasszikus zenei projekt, a Pannon Filharmonikusok is csatlakozott a programhoz. Százmillió forint a költségvetése az eddigi legnagyobb Zeneszüretnek, s azt is érdemes megjegyezni, hogy a ZSÖK a Kodály Központtal egyetemben évi másfél milliárd, a Filharmónia Magyarország egymilliárd, a PFZ pedig félmilliárd központi támogatásból gazdálkodik. A három kultúrával foglalkozó pécsi intézmény tehát együttesen hárommilliárd forintot kap az országos költségvetésből.