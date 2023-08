Szombaton immár hetedik alkalommal töltötték meg képzőművészeti alkotásokkal és kulturális programokkal a kishárságyi Zichy-kastélyt. A Somogyhárságyhoz tartozó településrészen található, elhagyatott állapotban lévő kastélyt minden évben egy baráti társaság kéri el a tulajdonostól. Az épületet és a kastélyparkot egy augusztusi hétvégére rendbe teszik, majd a legkülönfélébb, legszínesebb programkínálattal várják az érdeklődőket.

A Romkastély Piknik iránt évek óta egyre nagyobb az érdeklődés, a kezdeti családias hangulat kezdi kinőni magát, de még így is elmondható, hogy baráti társaságok találkozója a program. Az idei évben jógával, hangtálterápiával, színházi előadással, filmbemutatóval, élőzenével, sakk­játékkal és látványos produkcióval tették tartalmassá a rendezvényt.

Ezen kívül egy, a hetes szám köré fűzött játékot is kitaláltak a szervezők, hiszen a hetes szám a kultúrában is különleges jelentőséggel bír. Arra kérték a látogatókat és az alkotókat, előadókat is, hogy készüljenek valami hetessel. Képek, előadások, különleges tárgyak, versek születtek, így aztán a művészet minden ága képviseltette magát, hogy a hetest fókuszba állítsa.

A szervezők köszönetet mondtak a somogyhárságyi önkormányzatnak, és minden barátjuknak, akik ismét segítették a program létrejöttét.