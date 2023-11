Mint arról korábban hírt adtunk, október 21-én mutatták be Moravetz Levente Szolnoki Péter zenéjével kiegészült vígjátékát, az Omega, a Csődör című előadást a Pécsi Harmadik Színházban, Sasvári Sándor főszereplésével. Ezt a bemutatót novemberben egy újabb komédia követ: Varsányi Anna eredetileg Anyák és lányok című vígjátékát a Pécsi Harmadik Színház igazgatója, Vincze János rendezi. A cselekmény három női generáció életének eseményei köré íródott, amelybe, nem meglepő módon, csatlakozik egy férfi is.

– Nagymama, leány, unoka. Mindegyik mást akar, mindegyik másként, és főleg mással szeretné élni az életét. Teri (Dévényi Ildikó), a kapuzárási pánik küszöbén álló, többszörösen elvált, dekoratív, jómódú ügyvédnő a nála jóval fiatalabb Milán (Fischer Norbert) mellett, akinek férfias vonzereje nem kimagasló szellemi képességeiben rejtőzik, hanem más testtájaiban. Mert Milán a konditermek lovagja, aki a kocka szó jelentését pedig inkább csak a tükörből ismeri, mintsem geometriai tanulmányaiból… Teri lánya, Emma (Farkas B. Szabina), aki egy titokzatos kis jövevény világrahozatalával képzeli el a jövőjét, rettentően kiborul, amikor meglátja, hogy a fiatal férfi beköltözött az anyja lakásába

– érzékelteti az alaphelyzetet a Pécsi Harmadik Színház.

A kezdeti felfordulást ádáz szópárbaj követi, ám a helyzet akkor válik igazán bonyolulttá, amikor vidékről megérkezik Nagyanyus (Fodor Zsóka), aki további meglepetéseket tartogat a családtagjai és a nézők számára.

A fordulatos cselekményű vígjátékot a november 22-i 19 órai premiert követően november 23-án hasonló időpontban, majd november 29-én, 30-án 19 órától, illetve december 3-án 15 és 19 órakor játsszák.

– Az írónő, Varsányi Anna nevével sok helyütt találkozhat a színházkedvelő közönség, hisz rendkívül sokoldalú alkotóról van szó. Anyaszínházán, a Szegedi Nemzeti Színházon kívül Nyíregyházán, Miskolcon, Veresegyházon és Budapesten is nagy sikerrel játsszák a darabjait, emellett mint díszlet- és jelmeztervező is sok helyütt foglalkoztatják, ráadásul dramaturgként, valamint irodalmi művek és librettók fordítójaként jegyzett tevékenysége is jelentős. A mi előadásunkhoz is ő tervezte a díszletet és a jelmezt – tájékoztat a Hajnóczy utcai teátrum.