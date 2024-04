A 2023-as siker után az idei esztendőben is megrendezik Mecseknádasdon a Pünkösdi Kakaspaprikás Főzőversenyt. A rendezvényt huszadik alkalommal szervezik meg a településen, amelynek dátuma már be is jegyezhető a naptárba. A gasztrokulturális, hangulatos kakasfőzést idén május 19-én tartják, ahol remélhetőleg a tavalyi évhez hasonló programokban lesz részük az érdeklődőknek. Bővebb információkkal hamarosan jelentkeznek a szervezők.