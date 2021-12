Továbbra is szervezett, masszív, tudatos, koncentrált teljesítményt várok el. Amikor ezt hoztuk, egy ellenfél sem kerekedett igazán fölénk. Ez a minimum, amit nyújtanunk kell, de most olyan hibák vannak a játékunkban, amilyeneket az első 12 fordulóban nem vétettünk. Sokkal több gólt kapunk, mint korábban. Ezen dolgozunk, beszélünk róla, elemezzük, de a döntéseket a játékosoknak sokkal helyesebben kell meghozniuk, és be kell tartaniuk a védekezési alapelveket. Ha ezen szintet emelünk, akkor bárkivel pariban lehetünk – jelentette ki. – Mindent megteszünk, hogy itthon tartsuk a három pontot, más célunk nem is lehet. Ezt viszont csak azzal a türelmes, tudatos, szervezett játékkal érhetjük el, amit most 95 percen át kell játszani.