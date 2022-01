Nincs egyszerű helyzetben a PMFC, hiszen annyian estek ki a keretből az elmúlt hetekben koronavírus-fertőzés miatt, hogy a tavaszi nyitányt megpróbálta elhalasztatni a klub. Ebbe még a Szentlőrinc is belement volna, a Magyar Labdarúgó Szövetség azonban elutasította a kérvényt, így kénytelen kiállni. Emellett pedig mérkőzésterhelést is régen kaptak Vas László játékosai, utoljára ugyanis január 16-án a negyedosztályú Berlin elleni 3–0-s vereség alkalmával léptek pályára.

Az utolsó török edzőtáborra tervezett találkozójuk ellenfél hiányában maradt el, míg a Paks elleni edzőmeccset közös megegyezéssel lemondták a felek.

– Várjuk már a tavaszi rajtot, mindenki ki van éhezve a bajnokság kezdetére. Biztos vagyok benne, kellően motivált lesz az, aki pályára lép a Szentlőrinc elleni baranyai derbin. Ellenfelünk egy taktikailag jól felkészített csapat, a célunk ugyanakkor nem lehet más, minthogy megpróbáljuk ezt a mérkőzést is a magunk javára fordítani – jelentette ki Vas, akinek csapatában nem volt sok változás. Tölgyesi Viktor posztjára Nikitscher Tamás (Makó) és Zsemlye Balázs (DVTK) érkezett.

A Szentlőrinc felkészülése ennél jóval zökkenőmentesebb volt, a játékosmozgás viszont nagyobb. Elbúcsúztak Petró Balázstól, Hajnal Gergelytől, Kovács Mátétól, Cenaj Drilontól és Ujvárosi Ádámtól, míg Nagy Barnabás és Andrija Drjlo érkezett az MTK-tól kölcsönbe.

– Mi úgy készültünk, ahogy korábban is terveztük. Nem foglalkoztunk azzal, hogy lesz-e bajnokink vagy sem. Azzal, hogy az MLSZ így döntött, nem tudunk mit kezdeni. Készen állunk a rajtra – nyilatkozta Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Azzal sem foglalkoztunk, hogy hány betege van a PMFC-nek. Próbáltuk minden erőnket és gondolatunkat arra összpontosítani, hogy minél jobban felkészüljünk. A teljes négy hét alatt ezt hangsúlyoztuk a fiúknak. Most jön el a pillanat, amikor ténylegesen láthatjuk, hogyan sikerült a munka. A saját játékunkkal, elképzeléseinkkel törődünk, és a legjobb teljesítményt akarjuk nyújtani, amire képesek vagyunk. – mondta Marián Sluka, a vendégek trénere.

Merkantil Bank Liga NB II.

1. Diósgyőr 20 12 6 2 38–19 42 2. Vasas 20 12 5 3 37–16 41 3. Kecskemét 20 11 5 4 32–16 38 4. Haladás 20 11 4 5 23–13 37 5. Szeged 20 10 5 5 27–15 35 6. Győr 20 9 5 6 26–20 32 7. Dorog 20 9 3 8 21–25 30 8. Siófok 20 7 9 4 24–22 30 9. Nyíregyháza 20 7 6 7 26–28 27 10. PMFC 20 7 5 8 24–21 26 11. Ajka 20 6 6 8 27–28 24 12. Szentlőrinc 20 5 9 6 23–25 24 13. Békéscsaba 20 4 9 7 26–32 21 14. Soroksár 20 5 5 10 27–36 20 15. III. kerület 20 5 5 10 20–33 20 16. Csákvár 20 4 8 8 28–33 20 17. Budaörs 20 4 8 8 22–33 20 18. Budafok 20 4 7 9 21–26 19 19. Szolnok 20 4 7 9 19–31 19 20. Tiszakécske 20 4 3 13 20–39 15

Rangadó a Pécs és a Lőrinc körül

A PMFC és a Szentlőrinc szempontjából is fontos mérkőzést játszik a Siófok és az Ajka. Utóbbi ugyanúgy 24 pontot gyűjtött az ősz során, mint Harsányiék, míg a Balaton-partiak mindössze néggyel előzik meg Vas László gárdáját. Az Ajka talán akkor tehetné a legnagyobb szívességet a két baranyai csapatnak, ha legyőzné a Siófokot, hiszen akkor a derbi győztese egy másik riválishoz is közel kerülhetne. Persze egy iksz azon az összecsapáson is komoly lehetőséget biztosíthat.

A vasárnapi program: PMFC–Szentlőrinc, Siófok–Ajka, Soroksár–Kecskemét, Szolnok–Budaörs, Győr–Szombathely, Nyíregyháza–Tiszakécske, Békéscsaba–Dorog, III. ker.–Szeged (mind 13.00), Csákvár–Budafok (17.00).

A Vasas–Diósgyőr-rangadót hétfőn este 20.00-tól játsszák.