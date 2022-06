A kapitányon kívül még két fiatal is biztos, hogy a Piros-csoportban is a PVSK-t fogja erősíteni, Bor Sándor és Kalmár Viktor. Előbbi még alig töltötte be a húszat, de többször is bizonyította, nagy potenciál rejlik benne. Tavaly a PVSK-Cargateben 2.4 pontot átlagolt az irányító az alapszakaszban.

Kalmár az A-csoportban is kapott bizonyítási lehetőséget. A 205 centiméteres center most nagy hasznára válhat a gárdának a feljutásért vívott harcban, hiszen megvan a testi ereje ahhoz, hogy a palán alatt sikerrel vívja meg Horti mellett a csatákat. Többször volt az NB I. B-s keret húzóembere tavaly is, végül 6.1 pontos átlaggal fejezte be az alapszakaszt, ennél viszont fontosabb, hogy 2.7 lepattanót is lehúzott mérkőzésenként Meleg Gergő mögött.