Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Orfűn táboroznak a PVSK judosai, így a napi edzésmunka mellett jut idő kikapcsolódásra is, ugyanis az orfűi kis tó felüdülést nyújthat a nyári forróságban.

– Két turnusban vesznek részt a PVSK judosai a táborban, az első héten a fiatalabb korosztály van itt – nyilatkozta a PVSK honalpjának Kersics Antal, a judosok szakmai vezetője. – Sok futás, gimnasztika, valamint a judo állva elvégezhető elemeinek gyakorlása, és erőnléti edzés is szerepel a programban. Ez utóbbi napi tókerülő futásokból, és a természetben elvégzett gyakorlatokból áll. Nagyon szigorú napirend van, amelyben a tábori hangulatot, és a közös munka fegyelmezettségét próbáljuk szinkronba hozni, például reggeli torna, körletrend is színesíti a mozgalmas napokat. A hétköznapitól eltérő körülmények növelik a fegyelmet, a kitartást, és fokozza tűrőképességet. Sokan, akik itt voltak, még évek múlva is emlegetik a tábort, ha találkozunk. Méréseket is végzünk majd, a napi teljesítményeket feljegyezzük, hogy össze tudjuk hasonlítani az előzőekkel. Természetesen játék és fürdés is szerepel a programban.

A fiatalok gőzerővel készülnek az elkövetkező nagy feladatokra, a Diákolimpiákra, a Misina Kupára, amely szeptemberben az év egyik legfontosabb, saját rendezésű versenye lesz.